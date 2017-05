Paolo Baratta: Es geht ums Überleben

Anne Imhof, Erwin Wurm und isländische Trolle: Was bringt die Kunstbiennale in Venedig, die diesen Samstag eröffnet wird? Plus: fünf Antworten von Paolo Baratta, dem König aller Venedig-Biennalen.



Herr Baratta, Sie sagen, die Biennale sei ein widersprüchliches Wesen, das unvorhersehbar bleiben muss. Wie bleibt man unvorhersehbar?

Ein guter Dirigent muss das richtige Tempo treffen, ein guter Komponist das richtige Tempo vorgeben. Die Biennale ist ein Ort an dem sich die Welt trifft. In diesem Jahr ist das Thema die Kunst. Man kann nicht über Kunst sprechen, ohne die Welt um uns herum zu berücksichtigen. Wir leben nicht mit der Kunst, um dem Leben zu entkommen, sondern um es zu genießen. Wenn wir uns für einen Kurator entscheiden, entscheiden wir uns nicht für ein Thema, sondern für einen Kurator. Natürlich versuche ich zu verstehen, wie die unterschiedlichen Charaktere denken. Aber die Welt ist unvorhersehbar, das Leben ist unvorhersehbar und genauso ist es die Biennale. Nur, dass ich versuche, die Unvorhersehbarkeit vorherzusehen.



Was bedeutet das für die kommende Kunst-Biennale?

Ich habe mich 2015 für Okwui Enwezor entschieden, weil damals schon absehbar war, dass die Welt in Unordnung geraten wird. Enwezor war genau der Richtige, um diese Themen und ihre Auswirkung auf die Kunst zu verarbeiten. Jetzt muss es weitergehen. Christine Macel spricht mit ihrer Biennale darüber, was der Welt heute fehlt: der Humanismus. Es geht um Begegnungen, Dialoge, Liberalität und Widerstand. Damit wird die scheinbar unpolitischste Biennale zu einer hoch politischen. „Viva Arte Viva“ ist ein Aufschrei. Wir wollen nicht aufgeben, was wir uns erarbeitet haben: unsere Freiheit. Es geht ums Überleben. Bleibt noch bis 2020: Paolo Baratta 2

Sie sind seit 1998 mit Unterbrechungen Präsident der Venedig-Biennale. Was war Ihr bisher größter Erfolg?

Dass wir uns die Unabhängigkeit von der Wirtschaft, der Politik, den Kritikern und vom Tourismus erhalten konnten – auch Künstler können Syndikate bilden (lacht). All diese Welten zu verbinden, ist sicher auch ein Grund, wieso ich so viel Zeit meines Lebens für die Biennale investiert habe. Mein größter Erfolg ist, meine Freiheit behalten zu haben.



Ihr Engagement als Präsident der Biennale ist bis 2020 verlängert worden. Dürfen oder können Sie nicht aufhören?

2020 muss ich aufhören – alles andere wäre lächerlich. Ich hoffe, dass es mir gelingt, die Biennale-Maschine so zu hinterlassen, dass alle Interessen, die der Biennale gegenüber stehen, und aber auch die Biennale selbst, mit dem gleichen Respekt behandelt werden wie bisher. Um stark zu sein, muss man bereit sein, zu gehen.



Wie entspannt Paolo Baratta?

Wissen Sie, ich bin für die Kunst-, die Architektur-, die Tanz- und Theater-Biennale und die Filmfestspiele verantwortlich. Da bleibt eigentlich nicht viel Zeit dazwischen. Nach der Eröffnung, fängt für mich jeweils eine kurze Entspannungsphase an. Kürzlich habe ich in ein kleines Weingut investiert. Das ist ein wirklich schöner Garten unter all meinen Gärten. Ansonsten schreibe ich, ich lese viel, ich beschäftige mich mit der Geschichte – auch weil ich glaube, dass uns die Vergangenheit viel über die Zukunft lehren kann, wenn man denn lernen möchte. Wenn einer nicht lernen will, ist sowieso alles sinnlos.



Eine Vorschau auf die 57. Kunstbiennale finden Sie in der Bildergalerie…



„‚Viva Arte Viva‘ ist ein Ausrufezeichen, leidenschaftlich will sie die Kunst und die Situation der Künstler ins Bewusstsein rufen“, erklärt Christine Macel. Für die französische Kuratorin ist Kunst ein Ja zum Leben – ihre Biennale legt den Fokus mehr auf die Künstler als auf große Themen. Zu sehen vom 13. Mai bis zum 26. November 2017