Turnende Leuchtkugeln

Diese kleinen Leuchten aus London jonglieren mit ihren Lichtquellen wie Zirkus-Akrobaten. Child Studio stellt mit der farbenfrohen Serie In the shadow of a man skulpturale Objekte vor, die mit der Wahrnehmung von Realität und Fantasie spielen. Die Birnen scheinen auf ihrer Basis wie eine Kugel zwischen den Gipfeln der Holzgeometrie zu rollen und verbleiben doch statisch in ihrer Position. Je nach Blickwinkel wecken sie beim Betrachter die Erwartung an eine Bewegung und bringen so immer nur eine Momentaufnahme auf den Tisch. Der Titel spielt mit der Irritation und bezieht sich laut den Gestaltern auf ein Zitat des italienischen Surrealisten Giorgio de Chirico: „Es verbirgt sich ein größeres Geheimnis im Schatten eines Mannes an einem sonnigen Tag, als in allen Religionen der Welt.“ Die vier Versionen sind in kräftigen Blockfarben lasiert, dabei wird die noch durchscheinende Maserung des Holzes zum Ornament der Oberfläche. tp