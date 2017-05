Gestirn mit Dimmer

Der Mond bestimmt unseren Kalender, steuert die Gezeiten und bremst mit seiner Anziehungskraft die Rotation der Erde. Vor allem aber erhellt der Erdtrabant mit seiner sich verändernden Silhouette unsere Nächte. Der Gestalter Moritz Putzier ließ sich bei der Gestaltung einer Tischleuchte vom natürlichen Nachtlicht der Erde inspirieren. Inti besteht aus einer zweigeteilten Glaskugel, die halb farbig, halb transparent ist. Sie sitzt auf einem trichterförmigen Objekt, das entfernt an eine nach oben gerichtete Taschenlampe erinnert. Die Lichtquelle befindet sich unter dem Glas und wird von der eingefärbten Halbkugel reflektiert und gestreut. Durch Rotation der aufgesetzten Kugel lässt sich der Winkel einstellen und die Lichtstimmung beeinflussen: Die Sphäre funktioniert als mechanischer Dimmer und ergänzt die geometrische Formensprache der Tischleuchte. Der Fuß ist ein einfacher Zylinder, der den facettierten Trichter in der Schwebe hält. An- und ausgeschaltet wird das Licht über ein horizontal ausgerichtetes Metallstäbchen und zeigt die Kugel mal als schmale Sichel oder runden Vollmond. tp