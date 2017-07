Luft und Schatten

Der Fächer erlebt sein Comeback. Wahre Meister der Fächerkultur sind die Japaner, die seit Jahrtausenden aus Holz und Reispapier filigrane Objekte fertigen. Die Designerin Kotoko Hirata hat sich mit dem traditionellen Handwerk seines Landes beschäftigt und zwei alte Betriebe für sein Projekt aufgetan. Kyo-Uchiwa aus Kyoto wurde vor über 320 Jahren gegründet und fertigt Fächer. Die zweite Werkstatt, Sugihara Sho-Ten, schöpft Papier. Beide Methoden werden bei Komorebi Uchiwa kombiniert. Auf das feine Skelett des Fächers wird das handgeschöpfte Papier nach Uchiwa-Technik geklebt, das erst Reinweiß erscheint und gegen das Licht gehalten einen Schatten auftauchen lässt. Komorebi verweist auf das Spiel des Lichts, das sich unter einem Baum und seinen Blättern zeigt. „Die Szenerie des Komorebi erinnert mich an das Gefühl, wenn man aus der Sonne in den Schatten eines Baumes tritt“ erklärt der Gestalter. Und bringt mit seiner Interpretation nebenbei die lokale Tradition in die globale Moderne. tp