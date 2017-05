Leuchtende Materialexperimente

Module Lamps vom kanadischen Designbüro Dear Human ließe sich gut als Stapelspielzeug für Erwachsene beschreiben. Die Leuchte lädt dazu ein sie neu zu arrangieren, indem die Module variabel übereinandergesetzt werden. Die einzelnen Elemente sind dabei ein Best Of des Studios, das sich bei seinen Projekten auch als Materialforscher betätigt. Ihre Kollektionen sind aus Papierpulpe, Terrakotta oder einem Werkstoff, den sie Paper-Rock getauft haben – einem besonders stabilen, zellulosebasierten Verwandten des klassischen Pappmachés. Ästhetisch imitiert es Marmor oder Beton, je nach Ausgangsmaterial, Behandlung und Farbzuschlägen. Mit den einzelnen Teilen in unterschiedlichen Materialien und Geometrien lassen sich dann Leuchten für Tisch und Boden bauen. Je größer der verfügbare Bausatz, umso mehr Variationen sind möglich. Und sollten die Ressourcen den Besitzer an sein kreatives Limit bringen, kann unkompliziert ergänzt werden – Dear Human bietet außerdem individuelle Farben und Formen an. tp