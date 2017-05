Steinschwer auf federleicht

Dass das stabilisierende Element nicht immer in der Basis eines Möbels stecken muss, beweisen diese Tische der Eindhovener Gestalterin Pieteke Korte. Sie stapelt Marmor auf Schaumstoff und bringt beides so in Balance, dass am Ende ein funktionaler Tisch entsteht. Drei Varianten umfasst ihre Kollektion Stone & Foam, bei der Schaumstoffe mit unterschiedlicher Dichte zum Fuß eines Beistellers werden. Unter dem Gewicht der quadratischen Marmorplatte faltet und knautscht sich Polyurethan. Zum dezent geäderten Marmor hat Korte für die Schaumstoffelemente sanfte Pastellnuancen und kräftige Akzente in Dunkelblau und Signalrot gewählt. Die daraus entstehenden Objekte wirken nahezu comichaft. Mit expressiven Bäuchen und ausladenden Hüften werden sie mit ihrem spielerischen Moment zum zentralen Raumelement, das jeder mal anfassen will. tp