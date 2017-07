Mobiler Stimmungsmacher

Die Sommernächte sind lau, deswegen nichts wie raus. Besonders behaglich wird das abendliche Beisammensein bei stimmungsvollem, indirektem Licht, das an Kerzenschein erinnert. Mit der Traveller Lamp hat das kroatische Studio -Love, Ana. eine nomadische Lichtquelle entwickelt, die nicht nur draußen, sondern auch in Sofaecken gute Stimmung macht. Die Holzbasis kommt ohne Kabel aus, stattdessen verbergen sich die Batterien – inklusive schnell erreichbarem Austauschset – im Innern des Korpus. Das LED-Licht wird durch ein transluzentes, weißes Cover gestreut und von dem flachen Schirm darüber reflektiert. Dieser ist aus Kupfer gefertigt und gibt seine goldenen Eigenschaften an das Licht weiter. Mit dem horizontalen Griff am Ende des Leuchtenarms lässt sich die Traveller Lamp einfach transportieren, zum Abschluss des Abends macht sie selbst neben dem Bett eine gute Figur als kleines Leselicht. tp