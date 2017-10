Angewandte Raumlehre

Der kleine Beistelltisch des kanadischen Studios Knauf and Brown hat große grafische Qualitäten. Das liegt vor allem an seinen geometrischen Grundformen, die dreidimensional ineinander verschränkt zur Ablage auf Kniehöhe werden. Der Fuß wird von einem übergroßen Zylinder gebildet, während die Platte sich aus einzelnen, parallel laufenden Leisten zusammensetzt. Ästhetisch erinnert das Arrangement tatsächlich an die namensgebende Lüftungsabdeckung, edel wird es durch die konsequente Materialwahl. Der etwas überdimensioniert angelegte Zylinder wie auch die Platte aus Latten bestehen aus Aluminium mit gleichmäßiger Materialstärke; ihre Oberfläche ist homogen ultra-matt eloxiert. tp