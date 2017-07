Changierende Effekte

Beim Weben von zwei Farbgarnen entstehen irisierende Farbeffekte. Das Spiel zwischen Nuancen, bei dem sich mit jedem Blickwinkel die dominierende Farbe verändert, inspirierte die Gestalter des Rotterdamer Studios Truly Truly. Die miteinander verheirateten Gründer Joel und Kate Booy haben den klassischen Drahtgitterstuhl so gestaltet, dass sich seine zwei linearen und verschiedenfarbig lackierten Raster überlagern und ineinander verschränken. Wie beim Webstück entsteht ein Wechselspiel zwischen den schlanken Stäben. Das Oberteil mit Rückenlehne und das Untergestell mit Kufen sind als eigene Module gestaltet, die ineinander verschränkt zusammenfinden. Die Überlagerung findet auf der sanft gebogenen Sitzfläche statt und kann durch die Farbwahl in seiner Intensität gesteuert werden. Der Wove Chair ist ein klassischer Esszimmerstuhl, wurde aber auch in einer niedrigeren Variante als Loungesessel entworfen. tp