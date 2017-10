Blaumachen in Österreich

Hersteller: Jung

Alt und Neu miteinander zu verbinden, ohne in die Banalität abzurutschen, ist bei Umbauten eine der größten Herausforderungen. Im Bregenzerwald haben Georg Bechter Architekten mit der behutsamen Modernisierung eines alten Ferienhauses genau den richtigen Ton getroffen.



In Kurven windet sich die Straße von der kleinen Gemeinde Langenegg den Hügel hinauf nach Rotenberg. Ganz oben steht ein Ferienhaus aus den Sechzigerjahren. Seinen Bewohnern bietet es eine beneidenswerte Aussicht in Richtung Bodensee sowie auf den höchsten Gipfel der Region, die Damülser Mittagsspitze.



Moderne Nostalgie

Das schlichte Holzhaus hatte lange gute Dienste geleistet, bot jedoch wenig Platz. Um den Wohnraum zu erweitern, hoben Georg Bechter Architekten das Satteldach an und schufen ein modernes Obergeschoss, das sich ebenso harmonisch wie kontrastvoll mit dem Rest des Hauses verbindet. Die ursprünglichen Räume haben nichts von ihrem rustikalen, alpinen Charakter eingebüßt und dennoch an Helligkeit und Weite gewonnen. „Bestehende Bausubstanz und neue räumliche Qualitäten treffen aufeinander und machen die besondere Charakteristik des Hauses aus“, erläutern die Planer. „So verschmilzt im Luftraum Alt und Neu, und die nachgedunkelte Vertäfelung des Bestandes geht in die neuen Wände aus Weißtanne über.“ 1

Zwei Farben Blau

Im neuen Wohn-Schlafbereich des Dachgeschosses eröffnen zwei große Panoramafenster unverbaute Ausblicke in die ländliche Umgebung, während weitere Oberlichter große Mengen an Tageslicht einfallen lassen. Mit türkisblauem Filz verkleidete Nischen bieten Rückzugsmöglichkeiten und sorgen für Akzente im minimalistisch hölzernen Innenausbau. Besonderes Augenmerk legten die Architekten auf die Abstimmung der Elektroinstallation mit der Farbigkeit des Filzes. So entschieden sie sich für die Schalterklassiker LS 990 von Jung in bleu céruléen 31, einem Farbton aus dem urheberrechtlich geschützten, architektonischen Farbsystem von Le Corbusier. Die Schalter der Serie Les Couleurs® Le Corbusier werden in einem aufwändigen Verfahren per Hand lackiert und erhalten auf diese Weise eine seidig matte Oberfläche, die durch ihre besondere Ästhetik und Haptik überzeugt. 3

Diese gelungene Symbiose aus Handwerk und Architektur zeigt, wie gut sich Tradition und Moderne in zeitgenössischen Bauten miteinander verbinden lassen. Damit spiegelt das Ferienhaus in Rotenberg eine erfreuliche Tendenz, die man vermehrt im Alpenraum beobachten kann: Hier lässt ein kleingewerblich organisiertes Baugewerbe regelrechte Architekturperlen entstehen.