Hej Hygge: Radisson Blu in Frankfurt

Hersteller: Villeroy & Boch Fliesen

Das Hamburger Designstudio JOI-Design hat für das Frankfurter Radisson Blu zwei Suiten gestaltet, eine davon im Hygge-Look. Die Zutaten: Kuschelfelle, himmelblaue Sitzbänke, Designerleuchten, viel Holz sowie Fliesen und Sanitärobjekte in Weiß-, Grau- und Pastelltönen von Villeroy & Boch.



Nur selten gelingt, was im Radisson Blu in Frankfurt gelungen ist: dass ein Hotelzimmer ein echtes Zuhause ist, aus dem man gar nicht mehr ausziehen möchte. Nachdem das Hamburger Designstudio JOI-Design in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Wohnidee im letzten Jahr zwei Suiten für das Kölner Radisson Blu gestaltet hatte, legt man nun in Frankfurt nach. Beide Suiten sind in ein Schlafzimmer, einen weitläufigen Wohnbereich und großzügige Badezimmer unterteilt und mit Holzfußböden und Kingsize-Boxspringbetten von Schramm ausgestattet. Die Suite Modern Serenity verfügt zudem über ein Badezimmer mit hochwertigen Fliesen und Sanitärobjekten von Villeroy & Boch.



My home is my hotel

Das Hotel mit 428 Zimmern in der Nähe der Frankfurter Messe ist mit Interiors von Matteo Thun, John Seifert und Adam Tihany besonders designaffin. Die zwei neuen, jeweils rund 80 Quadratmeter großen Suiten spiegeln zwei unterschiedliche, aktuelle Wohntrends wider. Yilmaz Yildirimlar, Geschäftsführer und Area Senior Vice President Zentral- und Südeuropa bei Radisson Blu, bezeichnet das Hotel deshalb auch als „ideale Plattform für inspirierende Wohnwelten“. Die Suite Classic Monochrome mit kleiner Pantry-Küche setzt auf Kontraste: Klassische Dekore wie Vichy-Karo und Hahnentritt tauchen in ihrer markanten Schwarz-Weiß-Optik auf Möbelbezügen und Fliesen an der (Badezimmer-)Wand auf. Dazu gesellen sich haptisch interessante Materialien wie Holz, Samt, Leder und Fell. Mit der dunklen Farbpalette und überraschenden Materialkombinationen wirkt das Interior elegant und gediegen.



Schwelgen in Pastell

Als gestalterischer Kontrapunkt zum Thema Classic Monochrome kommt die zweite Suite daher: Modern Serenity entspricht ganz dem aktuellen Hygge-Hype. Einen großen Schuss Skandinavien nach Frankfurt bringen viel helles Holz (Fußboden und Möbel), freundliche Pastell- und Grautöne (Wände, Textilien, Kunst) und angenehme Oberflächen. Als i-Tüpfelchen werden Leuchtenklassiker von Louis Poulsen und Brokis eingesetzt und um Dekorationsstücke von Iittala ergänzt. Besonders schön sind die Fensternischen, die als kuschelige Sitzplätze mit Aussicht auf die Frankfurter Skyline dienen. Sofas, Poufs, Beistelltische und Sideboards runden das wohnliche Ensemble ab, das nahtlos in den Schlafraum übergeht, wo der Gast in Blautönen träumt. Badezimmer in der Suite Modern Serenity 4 Schöner baden

Vom bequemen Doppelbett schweift der Blick über einen geräumigen Einbauschrank und einen kombinierten Schreib-Schminktisch in das Badezimmer, das um ein separates WC ergänzt wird. Durch die raumhohe Glasschiebetür fällt natürliches Licht ins Innere. Gestalterisch durchdacht, setzt sich auch im Bad der lässige Hygge-Style von Wohn- und Schlafzimmer fort. Mittelpunkt des Interiors ist die freistehende, extrem dünnwandige Quaryl-Badewanne Squaro Edge 12 von Villeroy & Boch in schwarz-weißer Bicolor-Optik. Die zurückhaltende Eleganz des Raums wird durch Wände in Rosé und Wandfliesen in den Grautönen Basalt und Smoke aus der Serie Creative System 4.0 von Villeroy & Boch Fliesen unterstrichen. Passend dazu wurden auf dem Boden mittelgraue Feinsteinzeug-Fliesen mit Betonanmutung aus der Serie X-Plane, ebenfalls von Villeroy & Boch Fliesen, verlegt. Auch die restliche Badausstattung ist designaffin: Waschtisch und Unterschrank korrespondieren formal und farblich mit der gegenüber angeordneten Solitärwanne, der Lichtspiegel More To See unterscheidet zwischen Ambiente- und funktionalem Licht, der flächenbündige Infinity-Duschboden Squaro ermöglicht einen barrierefreien Zugang. Produkte von Villeroy & Boch Fliesen bei diesem Projekt 7 Die Suite verfügt außerdem über ein separates Gäste-WC, das gestalterisch ebenso durchdacht ist: Der Waschtischunterschrank in Stone Grey harmoniert beispielsweise gut mit den hellgrauen Feinsteinzeug-Bodenfliesen und den ruhigen Steingut-Wandfliesen der Villeroy & Boch-Fliesenserie Creative System 4.0. Sie ist in den Farbtönen White Polar und Frozen Lake gehalten und bringt mit dem großflächigen Format (20 x 60 Zentimeter) Weite in den kompakten Raum.



Detailliebe

Classic Monochrome und Modern Serenity stehen für zwei aktuelle Wohntrends im Interiordesign: zum einen die elegante Gestaltung mit ausgesprochen geometrischen Elementen in Schwarz-Weiß-Kontrasten, zum anderen der Hygge-Look, der mit Pastelltönen, Holz und strukturierten Oberflächen punktet. Egal, für welche Suite sich der Hotelgast in Frankfurt entscheidet: Die Gestaltungssprache von JOI-Design ist konsequent bis ins kleinste Detail durchgezogen, einschließlich der geräumigen Badezimmer und Gäste-WC.