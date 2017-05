Special: Salone del Mobile 2017

Der Salone del Mobile in Mailand. Das Gipfeltreffen der Designindustrie. Auch im Jahr 2017 wird klar, für die Branche ist die Mailänder Möbelwoche nicht wegzudenken: ein Kuschel-Event. Welche Produkte, Persönlichkeiten und Präsentationen das Gespräch bestimmt haben, erfahren Sie in diesem Special. Darüber hinaus alles über die Youngsters der Möbelwelt, ein Best of Licht, Gartenmöbel und Norman Kietzmanns Einschätzung der Lage.

Für uns war dies eine besondere Mailänder Möbelwoche. In unserem zehnten Jahr haben wir unser erstes Printmagazin vor Ort vorgestellt. Auch sonst war der Salone del Mobile wie immer eine aufregende Angelegenheit. Wir haben mit Designern gesprochen, uns die Highlights angesehen, viele spannende Entwürfe entdeckt und interessante Schlüsse gezogen.



All dies finden Sie gebündelt in unserem Special. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!