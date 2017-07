Best of: Raumausstattung

Ruckzuck-Raumverwandler

In schnelllebigen Zeiten mit allumgreifender Technisierung und gefühlter sozialer Kälte sind wir alle auf einer Suche: nach Wärme, haptischen Erlebnissen, Wohlbefinden, Wertigkeit. Auch im Interiordesign. Also verwandeln wir unser Zuhause in ein gemütliches Nest – vor nicht allzu langer Zeit unter dem Stichwort Cocooning bekannt, nun Hygge genannt.



Für die Verwandlung des Raums in einen veritablen Rückzucksort eignen sich Textilien, Farben, Tapeten und Teppiche besonders gut, denn sie können schneller ausgewechselt werden als ein Schrank, Bett oder Sofa und sind meist auch günstiger. Manchmal genügen eine andersfarbige Wand, neue Kissen oder ein aufregender Vorhang für einen Überraschungseffekt. Wie beeindruckend Textilien wirken, dass sie Räume zuweilen erst erschaffen, wussten schon die Architekten der Moderne und auch zeitgenössische Designer wenden sich verstärkt der textilen Installation zu – so wie Sebastian Herkner. Für den deutschen Designer und auch für uns steht fest: Das Stoffliche ist auf dem Vormarsch. Making-of… 8

Gesucht und gefunden

Wir haben uns in Textilfabriken in Portugal umgeschaut, mit Designern und Unternehmern gesprochen und auf Messen wie imm cologne, Maison & Objet, Ambiente und Salone del Mobile jede Menge schöne Tapeten, Teppiche, Farben und Textilien entdeckt. Was gerade en vogue ist? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerien! Mit dabei: Dschungelszenarien, Hygge-Hype, Meeresfarben, sinnliche Erlebnisse, Wow-Effekte!



Fabrikbesuche in Guimarães: Die Textilfabriken von Guimarães

Drei Fragen an den Stylisten Thomas Rook:



Wie lässt sich ein Raum am leichtesten verändern?

Die einfachste Lösung: eine andere Wandfarbe! Ungeliebte Möbelstücke bekommen plötzlich einen völlig anderen Charakter. Bilder und Accessoires wirken anders. Der Raumeindruck verändert sich vollkommen.



Sind in Deutschland noch immer alle Wände weiß?

Schon seit langem nicht mehr. Leider herrscht immer noch die Meinung vor, dass weiße Räume größer wirken, was aber keinesfalls stimmt. Aufgrund der fehlenden Kontraste kann ein komplett weißer Raum sogar kleiner aussehen. Das Thema Farbe hat auch längst in Baumärkten Einzug gehalten und eine breite Masse erreicht. Trotz alledem sind die Deutschen farbtechnisch längst nicht so mutig wie Franzosen oder Engländer.



Die Trends 2017?

Anfang des Jahres war Grün ein großes Thema und der Trend hält immer noch an, seit dem Sommer sieht man sehr viel Rosarot. Das geht von kräftigem Pink bis Puderrosa. Der Marmortrend sollte bald vorbei sein und wird von Terrazzo abgelöst. Messing ist immer noch ein Thema.