Best of: Water Toys

Pfeilschnell übers Wasser

Apokalyptische Regenfälle gibt es längst nicht nur in den Tropen. Mitunter versinkt ja selbst die deutsche Hauptstadt in endlos prasselnden Wassermassen. Gut beraten, wer an dieser Stelle das richtige Equipment dabei hat: von Schlauchbooten, Kanus und Surfbrettern über Motor- und Segelboote bis hin zu wasserresistentem Gepäck. Praktischer Nebeneffekt: Sie meistern nicht nur den Nachhauseweg beim nächsten Sommergewitter, sondern sind sogleich für den nächsten Ausflug ans Gewässer vorbereitet. Ganz gleich ob es nur an den nächsten Badesee oder weit hinaus auf den Atlantik gehen soll.



Alle Wasserspielzeuge für Erwachsene finden Sie hier in der Bildergalerie…