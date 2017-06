Das hat System: Frames by Franke

Hersteller: Franke

Weil die Küche das neue Wohnzimmer ist, soll sie auch so aussehen: schön und praktisch zugleich. Der Schweizer Küchengerätehersteller Franke hat ein 41-teiliges System entwickelt, bei dem alle Komponenten frei untereinander kombinierbar und dennoch einheitlich gestaltet sind.



Waren es früher hauptsächlich die Küchenmöbel, die gut aussehen sollten, haben die Elektrogeräte in Sachen Design in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Das hat damit zu tun, dass vor allem in Neubauten die Küche in den Wohnraum rückt. Damit alles eins wird und die Wohnküche nicht wie eine unordentliche Werkstatt aussieht, müssen auch die Elektrogeräte durchdacht gestaltet sein. Fast alle (High-End-)Küchengerätehersteller bieten deshalb für ihre Kochfelder, Dunstabzugshauben, Öfen, Spülbecken und Armaturen verschiedene Ausstattungsvarianten an. Diese spielen mit Farben, Metallen, individuelle Veredelungsmöglichkeiten und jeder Menge anderer, zusätzlicher Features. Frames by Franke: die gesamte Kollektion 1 Alles eins

Franke geht noch einen Schritt weiter. Das Schweizer Unternehmen hat mit Frames by Franke ein modulares System entwickelt, das 41 Komponenten umfasst: 19 Einbaugeräte wie Backöfen, Kochfelder und Dunstabzugshauben in den Farben Schwarz und Champagner sowie sieben Spülen, sechs Armaturen und neun Accessoires. Der Clou: Alle Elemente sind untereinander kombinierbar, passen aber dennoch immer zueinander. Und zwar deshalb, weil es eine durchgängige Gestaltungssprache gibt: ein elf Millimeter schmaler Edelstahlrahmen, aufeinander abgestimmte Oberflächen und Bedienelemente – egal ob es sich um eine Einzellösung oder eine Profi-Ausstattung handelt. Wie Küche und Wohnzimmer eins werden, verdeutlicht der sogenannte Nachtmodus: Das Spülbecken wird abgedeckt, die Tischabzugshaube geräuscharm versenkt und die Bedienelemente unsichtbar.



Wunderdinger

Frames by Franke ist exakt auf die Arbeitsabläufe abgestimmt. Für die vier wichtigsten Elemente einer Küche – Spüle, Ofen, Kochfeld, Abzugshaube – wurde ein intelligentes System entwickelt. Es macht das Vorbereiten, Kochen und Nachbereiten schneller und bequemer. So können auf den flexiblen Induktionskochfeldern die Töpfe und Kasserollen beliebig platziert werden und auch auf den 5-Flammen-Gaskochfeldern bewegen sich die Pfannen gleitend in alle Richtungen. Jede Kochzone verfügt über neun Leistungsstufen plus Booster, vorprogrammierte Kocheinstellungen übernehmen das Auftauen, Warmhalten und Sieden. Die Dunstabzugshauben sind mit dem Kochfeld vernetzbar: Sobald es genutzt wird, springt die Haube an. An den Backöfen, Mikrowellen, Kombi-Dampfgar-Geräten und Wärmeschubladen wird die Idee des Systems besonders anschaulich vermittelt: Aufgrund der stringenten Designsprache lassen sich die Geräte harmonisch neben- oder übereinander anordnen. Frames by Franke umfasst außerdem sieben Slim Top-Spülenvarianten aus Edelstahl mit passenden Armaturen. Systemkompatible Ein- und Aufsätze wie Glasschneidebretter, Rollmatten, Siebe und Aufbewahrungsbehälter erweitern das Arbeitsspektrum an der Spüle, sogar auf mehreren Ebenen.



Es geht los!

Frames by Franke ist in den drei Designlinien Passion, Essence und Style erhältlich, die jedoch lediglich Kombinationsvorschläge sind. Sie korrespondieren mit unterschiedlichen Ansprüchen an eine Küche: So gibt es das System für semi-professionelle Köche, für (Stadt-)Menschen mit einer Küche in kompakten Ausmaßen und für ausgesprochene Design-Aficionados. Das größte Plus aber ist, dass sämtliche Küchengeräte aus einer Hand kommen und die Küchenplanung damit ungleich einfacher und komfortabler wird. Es wollen doch alle nur das eine: Kochen!