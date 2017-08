Fokus Farbe: Spülbecken und Armaturen von Blanco

Hersteller: Blanco

Der eine mag es Ton-in-Ton, der andere liebt Kontraste. Das ist in der Mode so und auch im eigenen Zuhause. Mit den Silgranit- und Keramikspülen von Blanco lassen sich in der Küche Farbakzente setzen. Wir wollten wissen, was dahinter steckt und welche Farben en vogue sind.



Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das gilt besonders für die Gestaltung der Küche, dem wichtigsten Raum des Hauses. Zur Wahl stehen unendliche Möglichkeiten von Formen, Farben, Materialien. Hat man sich für Küchenmöbel und Elektrogeräte entschieden, folgt die Auswahl von Spülbecken und Armatur.



Entdeckungsreisen

Blanco hat dafür eine gute Idee: den Farbassistenten CombiColours für Silgranit- und Keramikspülen. Um kurzerhand und kinderleicht die passende Kombination von Spüle und Armatur zu finden, genügen ein paar Klicks. Der baden-württembergische Hersteller hat nämlich ein Online-Tool entwickelt, bei man sieht, wie Spüle und Armatur im Wohnumfeld wirken. Materialien und Farben von Arbeitsplatten, Spülen und Armaturen können am Bildschirm schnell miteinander kombiniert und verglichen werden. Wer es lieber analog mag, geht ins Küchenstudio und bekommt den CombiColours-Farbfächer in die Hand, der Farben und Oberflächen nahezu realistisch wiedergibt. Er kann vor Ort ausprobiert und zum besseren Abgleich auch mit nach Hause genommen werden. Neue Farbe: Muskat 5 Alles eins

Perfekt aufeinander abgestimmte Armaturen und Spülen – das sogenannte Colour Matching – sind ein besonderer Blickfang in der Küche. Insbesondere, wenn Küche, Esszimmer und Wohnraum ineinander übergehen. Dieser Floating Space sollte möglichst einheitlich gestaltet sein – Schränke, Elektrogeräte, Arbeitsplatte, Spüle und Armatur miteinander harmonieren –, weshalb Blanco in Sachen Farbe professionelles Trendscouting betreibt. Doch da die Einrichtung der Küche kostspielig ist und im Schnitt nur etwa alle 20 Jahre erneuert wird, ist Zurückhaltung gefragt, weshalb man bei Blanco auch keine modischen Farben und visuellen Ausreißer findet.



Und doch gibt es eine breite Farbauswahl: zehn Töne für Silgranit PuraDur-Spülen – fünf Erdfarben sowie fünf Neutraltöne – und sieben Farben für Keramikspülen. Die übersichtliche, fein ausgewogene Farbpalette reicht von strahlendem Weiß über elegantes Anthrazit bis hin zu gediegenen Brauntönen wie den neuen Farbton Muskat. Er steht zwischen dem deutlich helleren Tartufo und dem dunklen Cafe. Dass die Wirkung einer Farbe immer abhängig ist von seiner Umgebung, wird auch bei diesem neuen Ton deutlich: Kombiniert man Muskat beispielsweise mit Grau, Beige oder Weiß ergibt sich ein Kontrast, arrangiert man den Braunton hingegen mit Hölzern wie Eiche oder Wenge, dann entsteht ein sehr harmonisches Ensemble. Making of: Silgranit-Spülen 5 Trendscouts & Ideengeber

Farben spielen bei Blanco neben Design, Material und Funktionalität eine extrem wichtige Rolle bei der Produktentwicklung. Spülen und farblich angepasste Armaturen wie Blancolinus-S im Silgranit-Look prägen das Aussehen einer Küche entscheidend mit. Um die Farbpalette stets aktuell zu halten, beobachtet und analysiert das Team um Chefdesignerin Brigitte Ziemann Farb-, Einrichtungs- und Planungstrends, steht im Austausch mit Dekor- und Arbeitsplattenherstellern. Im eigenen Labor werden dann die optimalen Farbstellungen festgelegt. Während bei Spülen aus Silgranit feine, farbige Sande und Pigmente verwendet werden und die Oberfläche der durchgefärbten Spülen mehrfarbig changierend wirken, werden die Farben bei Keramikspülen als Glasur vor dem Brand aufgebracht. Dabei entstehen präzise, monochrome Farben, die auch hochglänzend sein können.



Farbfreu(n)de

Doch egal, für welche Farbe sich der Küchen-Aficionado entscheidet: Alle Farben von Blanco sind lange verfügbar und weisen die gleichen Gebrauchseigenschaften auf. Speziell entwickelte Farbpigmente beispielsweise sorgen dafür, dass die Spülen auch bei starker Sonneneinstrahlung lichtecht sind. Und auch, wenn die CombiColours-Palette den sich ständig verändernden Wohntrends angepasst wird: Auf Nachhaltigkeit angelegt, wird man an Muskat, Felsgrau und Jasmin garantiert lange seine (Farb-)Freude haben.