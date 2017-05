Hands-On: Eine Fliese ist eine Fliese ist keine Fliese

Topgres

Das Unternehmen mit Sitz in Minden baut seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit Architekten und Planern. Die Feinsteinzeugfliesen von Topgres erfüllen so alle Ansprüche an die Optik und sind durch ihre hohe Belastbarkeit wie geschaffen für Bereiche mit hoher Beanspruchung. Ceramin ergänzt als weiterer Baustein die Topgres-Produktreihe und bietet Architekten und Bauherren eine marktgerechte Innovation.

www.topgres.de

Classen Holz Kontor GmbH

Die CLASSEN Gruppe ist Produzent, Lieferant und Sortimentsdienstleister für naturbelassene Holzprodukte und Produkte auf Holz- bzw. Naturstoffbasis für den Innenausbau. CLASSEN entwickelt und produziert hochwertige Bodenbeläge ausschließlich in Deutschland und gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Laminatböden.

www.classen.de

Collignon Architektur

Mit Projekten wie dem City Light House (2005) an der Kantstraße oder dem Boutiquehotel H’Otello (2011) in der Knesebeckstraße haben sich CollignonArchitektur in das Berliner Stadtbild eingeschrieben – diesen Sommer wird der Neubau für den Hybrid Hampton by Hilton am Berliner Alexanderplatz fertiggestellt: ein „sehr interessantes Gebäude mit einer frechen Fassade“, meint Collignon. Die Bauarbeiten für die neue U-Bahnstation am Roten Rathaus sind im vollen Gange: Sie soll 2020 in Betrieb genommen werden.

www.collignon-architektur.com

Eike Becker Architekten

Das Büro, das 1999 gemeinsam von Eike Becker und Helge Schmidt gegründet wurde, hat sich im Berliner Stadtbild verewigt: Zum Hotelneubau Arcotel Velvet (2004) an der Oranienburger Straße gesellte sich gut zehn Jahre später das Wohn- und Bürohaus Am Zirkus (2015), gerade planen Eike Becker_Architekten ein neues Bürohochhaus Am Postbahnhof sowie die Umnutzung des Postbank-Turms aus den Siebzigerjahren in einen Wohnturm. Der Bestand am Halleschen Ufer in Berlin-Kreuzberg soll Mittelpunkt eines neuen Stadtquartiers am U-Bahnhof Möckernbrücke werden.

www.eikebeckerarchitekten.com

Kinzo

Was 1999 einmal mit einer Bar unter Freunden begonnen hatte, ist 18 Jahre später zu einem Unternehmen geworden. Chris Middleton, Martin Jacobs und Karim El-Ishmawi haben sich direkt nach dem Architekturstudium selbstständig gemacht und seitdem vorrangig auf den Innenausbau fokussiert – ganzheitlich bis ins Detail, wie die Architekten gerne betonen. 40 Mitarbeiter zählt Kinzo heute, unter den Bauherren finden sich Namen wie Adidas, SoundCloud oder Axel Springer. Kinzos Spezialität ist die Planung und Gestaltung von Büros; aktuell realisiert das Büro eine Reihe von Mikro-Apartments in Berlin, Wien, Köln und Hamburg für die Kette SMARTments. Das Hotel aus gestapelten Überseecontainern in Warnemünde, das Kinzo zusammen mit Holzer Kobler Architekten plant, wird im Frühjahr eröffnet.

www.kinzo-berlin.de