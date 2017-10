Lebendige Räume: 80 Jahre Renzo Piano

Von wegen altes Eisen: Mit achtzig Jahren steht man mitten im Leben – vor allem als Architekt. Genau jene Marke hat Renzo Piano am 14. September 2017 überschritten. Der Baumeister aus Genua ist produktiv wie eh und je und schüttelt ein spannendes Projekt nach dem nächsten aus dem Ärmel. Chapeau für den uneitlen Star, der sich selbst im reifen Alter immer wieder neu erfindet.



Gebäude fußen keineswegs nur auf Fundamenten. Sie fußen ebenso auf Egos. Bauherren, Architekten und Politiker: Sie alle verfolgen ihre eigenen Interessen und wollen ein Zeichen hinterlassen. Dass der Blick über den Tellerrand des eigenen Standpunkts nicht schaden kann, zeigt Renzo Piano nun schon seit fünf Dekaden. Gebäude sind für ihn keine Selbstbeweihräucherung. Sie sind eine Möglichkeit, um öffentliche Orte zu schaffen, die über die Anhäufung von Stahl, Glas und Beton weit hinausgehen.

Früher Durchbruch

Schon beim Pariser Centre Pompidou, das er zusammen mit Richard Rogers entworfen hat, ist der Vorplatz genauso wichtig wie das Gebäude selbst. Ein Café und Restaurant laden in der obersten Etage zum Verweilen ein. Nicht wenige Besucher fahren einfach nur die Panorama-Rolltreppen hinauf und schauen. Ein Kulturbau, der sich nicht abkapselt, sondern eine Vielzahl an Begegnungen, Nutzungen und Interaktionen zulässt. Über drei Millionen Menschen jährlich besuchen das Gebäude, das zu seiner Eröffnung 1977 ein ganzes Stadtviertel aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat und auch nach 40 Jahren eine wichtige Rolle im Leben der Stadt spielt.



Das Nach-Außen-Stülpen der Gebäudefunktionen wie Heizung, Lüftung, Strom- und Wasserleitungen haben Piano und Rogers zuvor beim Firmensitz des Möbelherstellers B&B Italia im Norden Mailands erprobt. Es war der Testlauf für das Pariser Kulturzentrum, das die beiden Architekten zu Stars machte – und sie im Anschluss ihre eigenen Wege gehen ließ. Während Rogers auf der Techno-Schiene weiterfuhr, wählte Piano einen ruhigeren und weniger auf Effekthascherei besonnenen Pfad. Centro Botín in Santander, 2017, Foto: Enrico Cano 1