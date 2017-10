Maison & Objet Herbst 2017

Best of Tableware & Accessoires

Die Herbstausgabe der Pariser Messe Maison & Objet 2017 wartete mit einigen Superlativen auf: Rund 3.000 Aussteller, davon 600 neue Brands, stellten ihre Neuheiten vor. Acht Hallen mit einer Ausstellungsfläche von 150.000 Quadratmetern waren in Themenschwerpunkte wie Cosy, Elegant, Eclectic, Now! Design à Vivre oder Scènes d’Intèrieur unterteilt. Omnipäsent ist nach wie vor der Hygge-Look, doch einige Hersteller widerstehen dem Drang, auf den Erfolgszug aufzuspringen. Pulpo und Dante Bads and Goods beispielsweise zeigten, dass Design durchaus noch für Diskussionsstoff sorgen kann – mit teils sehr extravaganten Accessoires und einem Ledersessel von Stefan Diez. Messepromenade + Paris Design Week 22 Wir haben uns ins Pariser Messegetümmel gestürzt und die schönsten Dinge für Sie herausgepickt. Entdecken Sie, dass Sebastian Herkner auf den Hund gekommen ist, warum ein Lasso aus böhmischem Glas auch leuchten kann, was ein Hase namens Lotte mit Fürstenberg zu tun hat, warum Terrazzo endlich auch auf dem Teller liegt und weshalb der Orbit unbedingt aus Gold sein muss.



