Out now: DEAR Magazin Nr. 3/2017

Was uns lieb ist

Ein Termin mit Peter Zumthor und es geht kaum um Architektur, sondern um alles, was ihm lieb ist – und die Zusammenfassung dieser Herzenssachen in seiner Ausstellung im Kunsthaus Bregenz. Das Designduo Studio Job erklärt im Interview, wieso das Design für sie in einer Sackgasse steckt und warum Humor eine Lösung sein könnte. Und Rafael Horzon, der vielleicht bedeutsamste Designer Deutschlands, verrät, ob seine Therapie gewirkt hat und wo das Geheimnis seines Erfolges liegt.



Diese und weitere Themen erwarten Sie in der dritten Ausgabe unseres Magazins DEAR. Sie können es hier jetzt kostenlos nach Hause bestellen. Für alle anderen liegt es ab dem 10. Oktober druckfrisch am gutsortierten Kiosk!



THEMEN:

Cover

Peter Zumthor: Was mir lieb ist

Dossier

Neue Bürokonzepte von Amsterdam bis Toronto

Interview mit Studio Maio



Architektur

Studio Juergen Teller von 6a Architects

Haus Grau: Umbau von Amunt

Design

Borgo auf Beton: eine Wohnhaussiedlung in Urbino

Pur, aber mit i – Möbel ohne Toleranzen



Kunst

25 Jahre Sammlung Goetz: Das Frühwerk von Herzog & de Meuron

Gil Bronner im Interview: Die Sammlung Philara in Düsseldorf



u.v.m.