Tür auf, Tür zu: Möbel in Bewegung

Hersteller: Blum

Wenn Möbel in Bewegung sind: Die Besteckschublade liegt mit durchschnittlich bis zu zehn Mal pro Tag weit vorn, mehr als das Dreifache aber wird der Mülleimer gebraucht: Über 30 Mal täglich öffnen und schließen wir die Tür oder Schublade zum Hausmüll. Dass diese nicht klemmt und knirscht, verantworten die eingesetzten Beschläge – ein auf den ersten Blick einfaches und verstecktes Bauteil. Ein Besuch in der Beschlägefabrik Blum am Bodensee verrät, wie hochkomplex Scharnier-, Klappen- und Auszugsysteme eigentlich sind und wie die heutige Küche so leise wurde.



Tür auf, Tür zu

Wie öffnen und schließen sich grifflose Möbel? In der Beschlägefabrik Blum strebt man dafür optimale Lösungen an: auf der Suche nach der „perfekten Bewegung“. Synchronisierter Schwebelauf, Vollauszug bei Schubkästen, verdeckte Führungssysteme, elektrische oder mechanische Öffnungsunterstützung heißen nur einige Funktionen für Klappen, Türen und Auszüge. Dahinter verbergen sich hoch entwickelte Beschlagelemente aus Zink, Stahl und Kunststoff aus der eigenen Produktion. Über 1.000 Tonnen werden bei Blum davon pro Woche produziert. Damit gehört das Vorarlberger Unternehmen zu den internationalen Marktführern der Möbelbeschlagsbranche: Mehr als 120 Märkte beliefert das Unternehmen weltweit.



1952 von Julius Blum in der Bodenseegemeinde Höchst gegründet, beginnt die eigentliche Geschichte erst sechs Jahre später. Mit der Anuba-Band-Fertigung tritt Blum 1958 in die Beschlagsbranche ein, für Julius Blum ein „Meilenstein in der Firmengeschichte“. Denn was er zuvor als Ein-Mann-Betrieb, auf die Herstellung von Hufstollen mit einem besseren Halt für Pferde spezialisiert, begonnen hatte, sollte von da an zu einem Unternehmen wachsen, das heute mit über 5.300 Mitarbeitern zu den Hauptarbeitgebern der Region zählt Über 1.000 Tonnen Beschlagelemente aus Zink, Stahl und Kunststoff werden bei Blum pro Woche produziert. Foto: © Blum 6

Blum bewegt

Schon Mitte der Fünfzigerjahre war mit dem Einzug der Traktoren in die Vorarlberger Bauernhöfe das Ende der Hufstollen absehbar. Als Julius Blum hörte, dass in der Schweiz neuartige Fenster-, Tür- und Schrankbeschläge hergestellt würden, reiste er kurzerhand nach Zürich. Seine Firma hatte für die Produktion nämlich die richtigen Maschinen, nicht aber die notwendigen Lizenzen. Wie er es geschafft hat, den Patentinhaber persönlich zu überzeugen, ist nicht überliefert, die frohe Nachricht allerdings schon: Julius Blum erhält 1958 das Patent für die Fertigung der Anuba-Bänder. Wie die Geschichte in Zahlen weitergeht, ist schnell erzählt: Heute gehören Blum 2.600 Patente weltweit, darunter 449 Patentfamilien. Insgesamt arbeiten 6.900 Mitarbeiter weltweit in der Unternehmensgruppe, davon drei Viertel in den sieben Vorarlberger Werken. Weitere Produktionsstandorte finden sich in Polen, USA und Brasilien, wo hauptsächlich für den jeweiligen Markt benötigte Produkte hergestellt werden.